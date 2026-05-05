Regjeringen utlyser 70 nye leteområder for olje- og gass på sokkelen

– Regjeringen lyser i dag ut nye leteområder i TFO for å videreutvikle petroleumssektoren slik at den kan fortsette å skape store verdier til fellesskapet, legge grunnlag for gode arbeidsplasser over hele landet, sikre vår felles velferd og bidra til Europas energisikkerhet og trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Han kunngjorde den nye utlysningen på et innspillsmøte med olje- og gassnæringen i Stavanger tirsdag formiddag.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig konsesjonsrunde som omfatter de best kjente leteområdene på kontinentalsokkelen. Nå utvides dette området.

– Basert på petroleumsfaglige vurderinger er TFO-området utvidet med totalt 70 blokker. Området er utvidet både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, opplyser regjeringen.

38 av de nye blokkene ligger i Barentshavet, 10 i Norskehavet og 22 i Nordsjøen.

Fjorårets utlysning var historisk stor, der 75 blokker fikk grønt lys i konsesjonsrunden. Etter årets utvidelse omfatter TFO-ordningen størstedelen av arealet som er åpnet og tilgjengelig på norsk kontinentalsokkel.

I gang med ordinær konsesjonsrunde

I tillegg til TFO-rundene, lyses det ut nytt areal på sokkelen gjennom de ordinære konsesjonsrundene. En slik runde har det ikke vært siden 25. konsesjonsrunde i 2020.

I fjor høst startet imidlertid regjeringen arbeidet med en 26. konsesjonsrunde, men har siden satt den på vent.

Regjeringen opplyser imidlertid at areal som selskaper nominerte til 26. konsesjonsrunde i fjor høst, nå er inkludert i utlysningene i årets TFO-runde i stedet.

– Det blir derfor ikke gjennomført en 26. konsesjonsrunde i 2026. Departementet jobber videre med 26. konsesjonsrunde, opplyser regjeringen.

Aasland med oppfordring til oljenæringen

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier at årlige konsesjonsrunder og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for å nå målet i petroleumspolitikken.

– Derfor er dagens utlysning og tilhørende utvidelse av TFO-området viktig. Det er viktig at næringen framover også ser etter nye, større muligheter i disse områdene. Ikke i stedet for leting i nærheten av eksisterende infrastruktur, men i tillegg, sier Aasland. Selskapenes søknadsfrist i TFO 2026 er 1. september klokken 12. Det tas sikte på at tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene kan skje i begynnelsen av 2027, opplyser regjeringen.

Offshore Norge: – Tilgang på areal er avgjørende

– Dette er gode nyheter. Tilgang på attraktivt areal og leting er avgjørende for norske arbeidsplasser, verdiskapingen og for at energinasjonen Norge skal kunne opprettholde posisjonen som en stabil og forutsigbar leverandør av energi, skriver administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge i en uttalelse til TU.

– I over 50 år har vi produsert olje og gass på norsk sokkel. Frem til i dag har leting handlet om å øke aktiviteten gjennom økt produksjon, men fremover vil produksjonen falle og vi leter nå for å opprettholde produksjonen på et stabilt nivå. Tilgang på attraktivt areal og videre leting er derfor helt avgjørende, legger hun til.

Aleksander Stokkebø, energipolitisk talsperson i Høyre, skriver til TU at norsk olje og gass er avgjørende for europeisk energisikkerhet, verdiskaping langs kysten og norsk velferd.

– Hvis Norge skal fortsette som en stabil og pålitelig leverandør må vi lete mer, i både kjente og nye områder. Høyre er derfor glad for at vi fikk gjennom våre forslag i Stortinget om petroleumsmelding og 26. konsesjonsrunde, som har dannet mye av grunnlaget for denne utlysningen, skriver han.

