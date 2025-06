Tar nye grep om norsk arkitektur: – Handler ikke om å bygge flere signalbygg

Særlig fem hovedgrep skal styrke kvaliteten på norsk arkitektur, ifølge regjeringens nye arkitekturstrategi. Målet er å sikre bedre by- og stedsutvikling gjennom vakrere, mer bærekraftige og inkluderende omgivelser.

– Arkitektur er rammen rundt folks hverdagsliv. Regjeringens ambisjon er at vi skal forvalte og utvikle arkitektur som gir varierte nabolag, varsom ressursbruk, vakre omgivelser og varige kvaliteter, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Strategien tar sikte på å bidra til at boliger og lokalsamfunn utformes slik at de blir gode steder å bo, jobbe og leve.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Standarder er avgjørende når Lnett styrer milliardinvesteringer i strømnettet

Det er første nasjonale arkitekturstrategi på 16 år, og den ble lagt fram tirsdag.

– Ikke flere signalbygg

Sjefen i Doga – Design og arkitektur Norge – mener kommunalministeren ikke er til å misforstå når det gjelder å prioritere kvalitet i arkitekturen.

– Dette er en tydelig ordre om oppstramming fra arkitekturministeren. I altfor mange år har det blitt bygget for dårlig rundt om i Norge, der kostnadene påføres folk og natur, skriver Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, i en epost til NTB.

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng er tydelig på at kvalitet i det vi skal bygge, blir viktig framover. Foto: Javad Parsa/NTB

Prioritering av kvalitet – både i regulering, tomtevalg og arkitektur – mener han er bedre for lokalsamfunnene og miljøet.

– Denne strategien handler ikke om å bygge flere signalbygg, men om å gi folk bedre hverdager. Dårlig hverdagsarkitektur gir ikke bare stygge byrom, den kan føre til uhelse, utenforskap og kriminalitet. Derfor må føringene om kvalitet faktisk følges opp av både utbyggere og kommuner.

Signalbygg brukes gjerne om iøynefallende bygg som skiller seg ut, som for eksempel Munch-museet i Oslo.

Ny arkitekturpris

De fem hovedgrepene som Stenseng trekker fram, dreier seg blant annet om bedre samordning av statlige virkemidler og sterkere fokus på kvalitet i planprosesser og kompetansebygging.

I tillegg skal det jobbes for kompetanse og verktøy for arkitektonisk kvalitet, å løfte forbilder og stimulere til nytenkning, samt forsterket arealplanlegging. Ett av de konkrete tiltakene er etableringen av Statens arkitekturpris, som i år skal deles ut til et forbilledlig boligprosjekt.

Regjeringen vil også styrke satsingen på FutureBuilt fra 2026. Som neste steg varsler regjeringen en stortingsmelding om arealplanlegging.

– Hvordan vi bruker arealet og utvikler bebyggelsen betyr noe for hvordan vi begrenser utslipp av klimagasser og tap av naturmangfold, og møter endringer i demografi og nye sikkerhets- og beredskapsbehov, sier Stenseng.