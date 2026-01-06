Regjeringen skroter omstridte beskyttelsesmasker til Ukraina

Forsvaret har fått beskjed fra regjeringen om å stanse innkjøp av de omstridte beskyttelsesmaskene som skulle gått til Ukraina.

Det kommer fram i et brev fra forsvarsminister Tore O. Sandvik til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, skriver NRK.

I brevet står det at Forsvaret selv har anbefalt at den «merkantile prosessen med Watchbird avsluttes, og at det ikke inngås kontrakt for donasjon til Ukraina».

Regjeringen hadde planlagt å bruke 100 millioner kroner på 33.000 masker fra det norske selskapet Watchbird. I desember ble kjøp av maskene satt på vent.

Det skjedde etter at VG skrev flere artikler om maskeinnkjøpet og testet beskyttelsen de gir mot tåregass.

– Svært beklagelig

Ifølge avisens undersøkelser ga en maske fra Biltema til 33 kroner bedre beskyttelse.

– På grunn av uklarheter, blant annet knyttet til produktets egenskaper og nye innspill fra Ukraina, besluttet Forsvaret og Forsvarsmateriell tidlig i november å avvente gjennomføring av anskaffelsesprosessen, sa Sandvik da.

Det er selskapet Watchbird som produserer masken Safegaiter. Forsvaret skal ha tatt beslutningen om å kjøpe slike masker etter anbefaling fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Vi er blitt gjort kjent med dagens orientering fra Forsvarsdepartementet til Stortinget knyttet til Nansen-programmet og leveranser til Ukraina. Vi synes selvsagt det er svært beklagelig, sier Kjell-Ove Skare, styreleder i Watchbird AS i en kommentar til NTB.

Flau prosess

De vil nå bruke tid på å sette seg inn i grunnlaget for beslutningen, ifølge Skare.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Våtkalibrerer alle mengdemålere for beste målenøyaktighet

– Selskapet er veldig stolt over produktet og løsningen vi har skapt. Satsingen med å selge og utvikle Safegaiter til en lang rekke målgrupper i totalforsvaret hjemme i Norge og i utlandet vil fortsette som planlagt. Så må vi bare ta med oss at vi ikke kom inn i Nansen-programmet med leveranser til Ukraina i denne runden, sier han.

Venstre-leder Guri Melbye er glad for at innkjøpet stanses, men kaller prosessen flau.

– Det er synd at forsvarsministeren har sløst bort masse tid på en rotete prosess, som går utover ukrainske soldater som kjemper for sine liv mot en brutal russisk krigsmaskin. Jeg forventer at Sandvik nå gjør endringer som sørger for at dette ikke skjer igjen, denne prosessen er flau på vegne av Norges innsats for Ukraina, sier hun til NTB.

– Stygg sak

Også KrF reagerer.

– Dette er en flau og stygg sak for regjeringen og forsvarsministeren. Her må det ryddes opp, sier utenrikspolitiske talsperson Jonas Andersen Sayed til NTB.

Han etterlyser informasjon.

– Jeg blir ikke betrygget av svarene vi har fått. Her trenger Stortinget enda mer informasjon om prosessen for munnbind-anskaffelsen, men også for hvordan vi sikrer at pengene til Ukraina blir brukt effektivt.

Ikke ment som vernemaske

Direktør Rune Jomaas i Watchbird skrev i et innlegg i desember at maskene aldri har vært ment å være en vernemaske.

– Å sammenligne Safegaiter med en billig støvmaske, eller fremstille den som en mangelfull vernemaske, gir et feilaktig og skadelig bilde, skrev han.

Ifølge Jomaas er masken utviklet for å brukes i militære operasjoner der soldater utsettes for luftbårne partikler som støv, sot, røyk, jord og tåregass i aerosolform.

Masken filtrerer inntil 90 prosent av relevante partikler, fungerer sammen med øvrig taktisk utstyr og er produsert i flammehemmende materialer etter Nato-standard.