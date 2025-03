Flere partier har tatt til orde for å endre på den planlagte elektrifiseringen av gassanlegget Hammerfest LNG. Energiminister Terje Aasland fraråder alle forslagene, skriver E24.

Som svar til flere brev partier som Sp, SV, FrP, Rødt og MDG har sendt til Stortingets energi- og miljøkomité svarer Aasland at han ikke anbefaler forslagene, skriver avisen.

Han viser også til at det i Snøhvit Future-prosjektet er gitt tillatelser til private parter, og at det må være et rettslig grunnlag for å omgjøre vedtaket. Aasland skriver at en omgjøring av vedtakene vil være ulovlig.

Energidepartementet viser også til at det vil ha store næringspolitiske implikasjoner dersom staten trekker tilbake godkjenninger uten dekning i regelverk eller at faktagrunnlag endres.

Frp vil ikke instruere til lovbrudd

Striden dreier seg om å bruke kraft fra strømnettet til elektrifisering, noe flere partier er imot.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til avisen at han ikke er overrasket over departementets holdning, men at han ikke tror det vil bli bygget nok kraft til å kompensere for Equinors økte kraftforbruk.

Marius Arion Nilsen (Frp) sier at partiet ikke vil instruere til å bryte loven, selv om de er motstandere av den valgte løsningen. Han sier at det vil være utfordrende å reversere prosjektet om departementet har rett.

Sofie Marhaug (R) sier at de mener det ikke er mulig å erstatte kraften Equinor vil bruke, som er satt som forutsetning for vedtaket. Hun utelukker ikke at en reversering av vedtaket kan havne i retten.