Rederiforbundet om Trumps Hormuz-blokade: – Uakseptabelt å bli brukt som brikker

Direktør for sikkerhet og beredskap Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund reagerer kraftig på uttalelsen fra president Donald Trump om at USA skal blokkere skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.

– Det er helt uakseptabelt at handelsskip og mannskapene om bord blir brukt som brikker i denne militære konflikten, sier Halvorsen til NTB.

Han sier situasjonen understreker den strategiske betydningen Hormuzstredet har for global handel og energitransport.

– For internasjonal skipsfart og verdens vareflyt er det avgjørende at stredet gjenåpnes for trygg og fri ferdsel og at internasjonale regler respekteres.

– Uttalelsene fra Trump viser at situasjonen fortsatt er uforutsigbar, ustabil og kan endre seg på svært kort tid.

Trump skrev søndag kveld at USA innfører blokade av stredet. Tidligere på dagen hadde forhandlingene med Iran brutt sammen. Begge land mente at motparten hadde kommet med umulige krav.