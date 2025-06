Rapport: Kritisk infrastruktur gjør Norge sårbart for krig og klimakriser

Det slås fast i rapporten «Norges tilstand 2025», som defineres som en helsesjekk av Norges bygg- og infrastruktur. Der er 13 fagområder gjennomgått, med en karakter fra 1–5 for tilstand og en vurdering av fremtidsutsikt.

– Det går for sakte, er hovedkonklusjonen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Hovedbildet er at offentlige bygg og infrastruktur som får samfunnet til å fungere, får rekordhøye investeringer, men planlegging og bygging går for tregt, og ikke minst vedlikeholdes det for lite.

Økende forfall

Lavest tilstandskarakter – 2 – får fylkesveier og jernbanenett. For fylkesveiene er fremtidsutsiktene i tillegg svært dårlige: Veinettet er preget av økende forfall, hele 40 prosent av veinettet har dårlig eller svært dårlig dekkekvalitet, og 8 prosent har fortsatt grusdekke.

Jernbanen har ikke blitt bedre, til tross for rekordhøye investeringer de siste årene.

– Deler av infrastrukturen er i svært dårlig teknisk stand, og vedlikeholdsetterslepet vokser, skriver ekspertene om jernbanen.

7 av 13 områder får tilstandsgrad 3, mens fire får tilstandsgrad 4. For disse er imidlertid framtidsutsiktene labre, som for energiproduksjon og -distribusjon.

Totalt er det estimert at det vil koste Norge opp mot 3300 milliarder kroner å oppgradere de 13 områdene til nivå 4. Av dette er over halvparten behov for oppgradering av riks- og fylkesveier.

Når krisen rammer

Allerede i april slo RIF alarm om hovedfunnene: Store mangler ved veier, bygg og kraftsystem gjør Norge sårbart for kriser og klimaendringer. Et ekspertutvalg la fram hovedfunnene.

– Europa og Norge ruster opp, og da må den helt grunnleggende infrastrukturen være høyt prioritert, uttalte administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF da.

I tillegg til et skrantende vei- og jernbanenett er Norges største risikoområder et vann- og avløpsnett på bristepunktet etter tiår med forsømmelse og vedlikeholdsetterslep og et underdimensjonert kraftsystem.

Totalt sett gjør dette Norge sårbart i møte med krig, kriser og klimaendringer, som vi må være forberedt på, ifølge RIF.

«Når krisen rammer, er det veier, jernbane, sykehus, skoler og strømnett som gjør det mulig å hjelpe, varsle, forflytte, redde og forsvare. Og når infrastrukturen holder – fungerer også samfunnet ellers», skriver RIF.