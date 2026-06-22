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luftfart
Politiet skal sende droner i forveien
Skal bedre situasjonsforståelsen før patruljene kommer fram.
Politiet har brukt droner i flere år. Nå kan politidroner dukke opp ved hendelser allerede før patruljer har ankommet.
Foto: Jonas Been Henriksen/NTB
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Harald Brombach
– Journalist
22. juni 2026 - 10:43
Droner
luftfart
Politi
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