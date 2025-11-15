Aksjon ved Repparfjorden avsluttet: – Ingen ble båret bort

– Ingen ble båret bort av politiet, men alle valgte selv å forlate stedet etter å ha blokkert arbeidet en arbeidsdag. Aksjonistene dro videre til en lovlig markering lenger ut fjorden, skriver Isak Gregers Eriksen i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Aksjonen er en del av en nasjonal markering mot sjødeponi, og det er varslet markeringer i Førde og Oslo også.

Planene om å utvinne kobber og dumpe avfallet i Repparfjorden har møtt massiv motstand, og miljøorganisasjoner krever at regjeringen trekker tilbake utslippstillatelsene til gruveprosjektene ved både Repparfjorden og Førdefjorden.

Politiet var på stedet i forbindelse med aksjonen lørdag. Det gikk rolig for seg, ifølge operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

Natur og Ungdom ønsker seg et møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Regjeringen står til ansvar for at ungdommer i flere måneder har måttet sette karriere og rulleblad i fare. Vi fortjener å bli hørt, og vi fortjener i hvert fall et møte med statsministeren eller en av hans nærmeste kollegaer i regjeringen for å fremme våre synspunkt, sier Eriksen i pressemeldingen.