Polen dropper Nansen-designen når de skal bygge nye fregatter hjemme

Neste år skal Polen starte byggingen av tre nye fregatter. Dette blir i samarbeid med enten britiske eller tyske partnere, ikke spanske.

Navantia, som tidligere på 2000-tallet bygde fem fregatter for Norge, er ikke lenger med i den polske Miecznik-konkurransen.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA), et morselskap for statlig eide forsvarsindustribedrifter, opplyser at det polske forsvaret har kommet fram til at det var den britiske og den tyske kandidaten som best oppfyller deres krav, og de går videre i forhandlinger med disse.

Disse selskapene er tyske ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) og britiske Babcock.

Krav om polsk verft

Miecznik-programmet skal erstatte dagens to amerikanskbygde fartøyer i Oliver Hazard Perry-klassen med moderne fregatter. Målet er at den første skal være ferdigbygget og klar til å fases inn i 2028.

I finalerunden i fjor var det tre kandidater som sto igjen: Tyskerne tilbød Meko A-300 PL, britene tilbød Arrowhead 140-designen, som er basert på de danske fregattene i Iver Huitfeldt-klassen, mens spanjolene tilbød fregatter basert på F100-designet i likhet med den norske Fridtjof Nansen-klassen.

F100 består i dag av tolv skip etter at opphuggingen av KNM Helge Ingstad ble sluttført tidligere denne måneden.

I tillegg til de fire gjenværende norske fregattene er dette fem spanske fregatter i Álvaro de Bazán-klassen og tre australske i Hobart-klassen. De sistnevnte ble bygget i Australia av ASC-verftet som nå er underlagt BAE Systems.

Mens Nansen-klassen ble bygget på Navantias verft i Ferrol nordvest i Spania, har det hele veien vært et krav at de kommende polske fregattene skal bygges av PGZ-konsortiet i Gdynia gjennom en såkalt ToT-kontrakt (teknologioverføring).

De danske fregattene KDM Iver Huitfeldt og KDM Niels Juel. Foto: Det danske forsvaret

Kongsberg kan ha gode sjanser

Det er i overkant av 13 år siden at Polen ble den første eksportkunden av Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Polen har allerede et vedlikeholdssenter for missilet.

De benytter i dag missilet i et kystartilleri som går under navnet NSM CDS («coastal defence system») og er senere også bestilt av Romania.

Med den lange NSM-historikken Polen har, samt innenlands infrastruktur, hva er sannsynligheten for at også de kommende fregattene skal bestykkes med sjømålsmissiler fra Kongsberg?

Det er vanskelig å anslå, ifølge Øyvind Kolset, direktør for missilsystemer i KDA.

– Vi har et stort fotavtrykk i Polen, og vi oppfatter at kunden er meget godt fornøyd med NSM. På CDS har vi en sterk posisjon, siden KDA leverer en totalløsning. I et fartøysprogram er det flere internasjonale aktører og samarbeidskonstellasjoner som spiller inn. Men vi tror vi har gode sjanser, skriver Kolset i en sms.

Teknisk Ukeblad har spurt også den polske forsvarsmateriellorganisasjonen om prosessen for valg av langtrekkende missiler, og venter på svar.

KDA og PGZ

Siden den første kontrakten ble inngått sent i 2008 har Polen bestilt flere missiler i 2010 og 2014. I tillegg inngikk KDA og PGZ en samarbeidsavtale i 2016.

I forbindelse med den første kystforsvarskontrakten ble det inngått en gjenkjøpsavtale som forpliktet Kongsberg til en skrittvis utvikling av et vedlikeholdssenter i Polen for NSM og tilhørende kommando- og kontrollsystem og utskytningsramper.

Den polske marinens anskaffelse av NSM kystforsvarssystem nummer to utløste neste steg i utviklingen av NSM-vedlikeholdssenter.

PGZ har fortalt at anlegget, som blant annet gjør dem i stand til å utføre midtlivsoppgraderinger på NSM, også kan brukes til andre missilprosjekter som forsvarskonsernet er involvert i.

NSM er i bruk, eller er i ferd med å tas i bruk, på fartøyer i Norge, USA, Tyskland og Malaysia.

I tillegg har Canada kunngjort at de skal ha NSM på sine kommende fregatter basert på Type 26 fra BAE Systems, mens Indonesia nylig har varslet at de vurderer våpenet på en flåte små missilbåter. Det er ikke inngått noen kontrakt med disse landene.

Oppgraderinger

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter varslet nylig at en anbudskonkurranse om framtidig vedlikehold og modifikasjoner av de fire gjenværende fartøyene i Nansen-klassen er like rundt hjørnet.

Før dette kan skje, må det gjennomføres en såkalt «configuration audit». Det vil si gjennomgang av fartøyenes tegninger, samt inspeksjoner om bord for å verifisere om tegningsgrunnlaget reflekterer fysisk konfigurasjon.

Før jul hyret FMA inn det statseide spanske verftet Navantia til dette oppdraget. Dette skjedde etter forhandling uten forutgående kunngjøring. Begrunnelsen var at Navantia har designet og bygget F100-fartøyene, samt bistått med vedlikehold og oppgraderinger etter levering.

– Navantias proprietære Necora-databasesystem blir et sentralt verktøy i forbindelse med utførelsen av arbeidsomfanget. Et skifte av leverandør for denne anskaffelsen vil utgjøre en betydelig risiko knyttet til tid, kost og ytelse og vil ikke være akseptabelt for oppdragsgiver, het det i begrunnelsen.