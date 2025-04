Partier på begge sider vil stoppe gruvedrift på havbunnen

SV fikk i fjor gjennomslag i budsjettforhandlingene med Ap og Sp om at det ikke skal åpnes for første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler i 2025 slik opprinnelig planlagt.

Venstre vil gjøre alt partiet kan i eventuelle regjeringsforhandlinger for at utsettelsen SV fikk gjennomslag for blir stående, ifølge DN, som har intervjuet Venstres Ola Elvestuen.

SVs gjennomslag var i utgangspunktet en utsettelse som innebar at konsesjonsrunden kunne utlyses i neste stortingsperiode.

Finner nye utvinnbare ressurser

Det er allerede funnet blokker på sokkelen som kan åpnes for leting og utvinning, men selskapene får ikke konsesjon ennå.

Forskere har likevel trappet opp undersøkelser av forekomster som kan være utvinnbare. Dette er typisk inaktive sulfidforekomster som inneholder mye kobber og sink.

Tidligere denne måneden fant forskere fra Universitetet i Bergen den fjerde kjente sulfidforekomsten av betydning innenfor utredningsområdet for havbunnsmineraler.

Sulfidforekomster og manganskorper er de to mulige forekomstene det kan være aktuelt å utvinne på norsk sokkel. Utvinning av sulfider regnes for å ha et mindre fotavtrykk enn manganskorpeutvinning fordi man får relativt stort volum fra et relativt lite område.