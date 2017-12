På lille julaften er det premier til tre lesere i kalenderen

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

På lille julaften ligger det tre premier til tre heldige TU-lesere som greier å svare riktig på spørsmålene under.

To TU-lesere kan vinne headsettet Voyager 3240 fra Plantronics. Headsettet skal levere krystallklar lyd for begge parter og har god levetid. Kompatibelt med stemmeassistenter som Siri, Cortana og Google Now. Premien har en verdi av rundt 1500 kroner.

Les mer om headsettet her.

En leser kan vinne et par Plantronics BackBeat 100 - øreplugger som ikke skal kunne falle av. BackBeat100 er utstyrt med nakkebøyle som holder de rundt halsen. De skal blokkere ut støy, noe som gjør pluggene til et diskret alternativ til større hodetelefoner på jobben. Premien har en verdi av 400 kroner.

Les mer om ørepluggene her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket tirsdag 2. januar.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!