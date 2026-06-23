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Samferdsel

Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk – igjen

En sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i Østfold mandag kveld, meldte politiet.

Politiet i Østfold har vanskeligheter med å få fatt en personen som legger store gjenstander i togsporet. Her er Østfoldbanen ved Gamlebyen i Oslo.
Politiet i Østfold har vanskeligheter med å få fatt en personen som legger store gjenstander i togsporet. Her er Østfoldbanen ved Gamlebyen i Oslo. Foto: Per-Ivar Nikolaisen
NTB
23. juni 2026 - 07:30

Minst seks ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Gjentatte ganger har det blitt plassert gjenstander i sporet. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og en stor veivaksel av metall.

Det har ført til at togtrafikken har gått med redusert hastighet, innstillinger og behov for reparasjon og undersøkelser av togsettene.

– Togavsporing er det vi frykter aller mest. Et stort objekt i sporet kan føre til en stor ulykke med skader på både folk og materiell, sier Gunnhild Hernes Synnestvedt i Bane Nor til NRK da toget kolliderte med veivakselen i februar.

Alle hendelsene har skjedd ved en planovergang, der bilvei krysser jernbanen.

I mars ble en mann siktet for hendelsene. Han nektet straffskyld. Mannens motiv for handlingene er uklart. Siktelsen gikk ut på å forstyrre den sikre drift for jernbane og buss.

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Samferdsel
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