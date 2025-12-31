Abonner
Forsvar

Østerrike kjøper lette jagerfly fra Italia

Skal brukes til både avansert trening og forsvar.

Østerrike skal i 2028 motta det første av tolv jagerfly av typen Leonardo M-346 F Block 20. Her vises flyet i italienske farger.
Østerrike skal i 2028 motta det første av tolv jagerfly av typen Leonardo M-346 F Block 20. Her vises flyet i italienske farger. Foto: Leonardo
Harald Brombach
31. des. 2025 - 17:46
