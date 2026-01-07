Oslos brannvesen etter Sveits-brannen: Slik jobber vi med inspeksjoner

– Brannforebygging i utelivsbransjen handler ikke bare om tilsyn noen få ganger i året, men om kontinuerlig arbeid, risikovurderinger og grundige kontroller – også når byen sover, skriver Oslo brann- og redningsetat i et Facebook-innlegg.

I 2025 gjennomførte de rundt 300 uanmeldte tilsyn, både på utesteder og ved arrangementer, hoteller, restauranter og sykehjem.

Ved gjentakende feil eller høy risiko gjennomfører de oftere tilsyn. Blant vanlige avvik er utkoblet brannalarmanlegg (ofte på grunn av scenerøyk), feil eller mangler på brannalarmanlegget, og rot eller hindringer i rømningsveier, og låste nødutganger.

Brannvesenet understreker at eieren av bygget og driveren av lokalet eller utestedet er de som har ansvar for at brannsikkerheten ivaretas.

– Tragedien i Sveits viser oss at brannsikkerhet er noe man skal ta svært alvorlig. Vi gjør det vi kan gjennom hyppige tilsyn, tydelige reaksjoner og tett dialog med bransjen, men plikten til å ta dette på alvor ligger alltid hos eier.

40 mennesker omkom i brannen på et utested i Crans-Montana i Sveits natt til 1. nyttårsdag. I tillegg ble over hundre skadet.