Oslo lufthavn får ny sikkerhetskontroll – kan gjøre reiser mer effektive

Den nye sikkerhetskontrollen kan gjøre det enklere og mer effektivt å reise. Blant annet kan det gjøre det unødvendig å ta elektronikk ut av bagasjen.

Gardermoen flyplass skal få ny sikkerhetskontroll
Gardermoen flyplass skal få ny sikkerhetskontroll Foto: Terje Pedersen/NTB
NTB
1. des. 2025 - 12:38

Avinor har inngått avtale med Sensec Solution AS om ny teknologi til sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn på Gardermoen.

– En gevinst for de reisende er at de med ny teknologi vil slippe å ta elektronikk ut av håndbagasjen. På sikt, avhengig av EUs regelverk, kan det også bli enklere å reise med væske, sier lufthavndirektør Thorgeir Landevaag på Oslo lufthavn.

Passasjerløpene ved Oslo lufthavn nærmer seg slutten av sin levetid, opplyser Landevaag. I regi av EU pågår det et strategiarbeid med strengere krav til teknologi i sikkerhetskontroller.

– Dette vil skape en tryggere og mer smidig reiseopplevelse, og også sikre at vi følger fremtidige internasjonale krav og standarder. Målet er å gjøre reisen enklere for alle, sier lufthavndirektøren.

Det er kun Oslo lufthavn som så langt ønsker å skrifte ut teknologien i sikkerhetskontrollen.

– Dette er svært kostbart utstyr, og årsaken til at det haster mest på Oslo lufthavn, er både levetid på utstyret, samt regelverk, sier han.

Ombyggingen av den nye sikkerhetskontrollen starter i januar 2026 og skal være klar før sommeren i 2028.

