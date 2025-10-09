Abonner
energi

Ørsted nedbemanner: 2000 stillinger skal bort

Innen 2027 skal energiselskapet Ørsted redusere antallet ansatte betydelig.

Ørsted skal nedbemanne, og de første 500 stillingene skal bort allerede før nyttår.
Ørsted skal nedbemanne, og de første 500 stillingene skal bort allerede før nyttår. Foto: Michael Dwyer/AP/NTB
Sebastian Døssing, Ing.dk
9. okt. 2025 - 14:27
energiVindkraft
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Argus Remote Systems AS
R&D Engineers
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Statens havarikommisjon
Havariinspektør baneavdelingen
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikrings­ingeniører
En tjeneste fra