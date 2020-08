Oppfinner anklager Mowis teknologisjef for juks

Den tyske ingeniøren Siegfried Beck står bak oppfinnelsen Beck Cage, et nedsenkbart oppdrettsanlegg formet som en sylinder. Oppdrettsselskapet Mowi har hatt lisens for å bruke oppfinnelsen, og i 2016 søkte de om særtillatelser fra myndighetene for å kunne teste ut teknologien kommersielt, men søknaden ble avslått.