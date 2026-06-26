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Samferdsel

Omfattende fornyelsesbehov for norsk jernbane

Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane Nor-rapport.

En ny rapport fra Bane NOR viser at fornyelsesbehovet på jernbanen ikke har gått ned, men har holdt seg nokså stabilt de siste tre årene.
En ny rapport fra Bane NOR viser at fornyelsesbehovet på jernbanen ikke har gått ned, men har holdt seg nokså stabilt de siste tre årene. Foto: Terje Pedersen / NTB
NTB
26. juni 2026 - 07:25

Behovet har holdt seg stabilt de siste tre årene, viser rapporten InfraStatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse.

– Det vil ta noen år før vi ser store forbedringer, sier konsernsjef Agnete Johnsgaard-Lewis i en pressemelding.

– Vi får penger til jernbane, men ikke nok til å redusere fornyelsesbehovet på 132,6 milliarder kroner, sier hun videre.

Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner peker seg ut som områder med et høyt behov for fornyelse.

Johnsgaard-Lewis sier at de bruker penger der det har størst effekt og er viktigst.

– Det betyr at vi fornyer særlig kontaktledninger og sporveksler, samtidig som vi på grunn av klimaendringer må ha fokus på rassikring.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik skal etter planen motta en ekstern granskingsrapport om overskridelsene i Forsvarsbygg til høsten.
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Samferdsel
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