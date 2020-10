Oljestreiken er avblåst

Etter en lang dag med samtaler hos Riksmekleren kom partene i oljestreiken fredag til enighet.

– Det ble enighet mellom partene i dag. Streiken avblåses, og aktivitetene på alle installasjoner kan gjenopptas, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NTB.

Også organisasjonen Lederne bekrefter enigheten.

– Vi har fått til en protokoll som sikrer en fullverdig avtale for våre medlemmer som styrer innretningene på sokkelen, sier Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Ledernes medlemmer i Equinor.

Ansatte i kontrollrom

Hovedproblemet i forhandlingene har vært situasjonen til en håndfull ansatte som tidligere jobbet ute på sokkelen, men som nå skal utføre de samme jobbene fra kontrollrom på land.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, sier organisasjonen har vunnet fram med sine viktigste krav.

Avtalen gjør ifølge ham at ansatte i kontrollrom på land som er fagorganisert i Lederne, skal behandles likt med medlemmer fra andre forbund.

I første omgang løses problemet lokalt gjennom en protokoll for Ledernes medlemmer i Aker BP og Equinor. Samtidig har partene satt 1. april 2021 som frist for å forankre enigheten i en bransjeavtale.

– Det var en lang vei til målet, men en god prosess, sier Ingvartsen til NTB.

Skulle trappes opp

Seks felt har vært ute av produksjon på grunn av streiken, som startet 30. september.

Fra natt til søndag skulle streikes trappes opp, og fra onsdag ville effekten ha slått inn for fullt.

I alt 13 felt på sokkelen, inkludert gigantfeltet Johan Sverdrup, ville da ha vært rammet. Ifølge Norsk olje og gass ville det ha satt en firedel av norsk olje- og gassproduksjon ut av spill.

Partene møttes hos Riksmekleren klokka 10 fredag. Meldingen om enighet kom om lag åtte og en halv time senere.