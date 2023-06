Oljeministeren om utslippskutt på sokkelen: – Kraft fra land er den raskeste, enkleste løsningen

Konkrafts statusrapport om klimamål for olje- og gassbransjen viser at det vil bli svært krevende å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030. Elektrifisering er det viktigste enkelttiltaket for å få ned utslippene, og det trengs mer kraft fra land enn det som er planlagt i dag, dersom målene skal nås.