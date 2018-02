Oljegigant drar Statoil inn i klimarettssak

Myndighetene i San Francisco og Oakland gikk i fjor til søksmål mot Chevron, Exxon Mobil og flere andre store oljeselskaper, skriver e24.

De amerikanske byene krever kompensasjon for tiltak som må iverksettes for å beskytte lokalsamfunnene mot oversvømmelser som følge av et varmere klima. CO2-utslipp fra forbrenning av olje er en viktig årsak til den globale oppvarmingen.

Avviser kravet

Chevron har avvist kravet som grunnløst. Samtidig ønsker selskapet å dele regningen på flere dersom sakssøkerne skulle vinne fram.

I så fall må Statoil være med og betale deler av erstatningssummen, skriver Chevron i en rettslig klage fra desember i fjor.

Begrunnelsen er at også Statoil har bidratt til utslippene av klimagasser. I klagen omtales Statoil som «en utenlandsk stat» siden aksjemajoriteten i selskapet er eid av den norske staten.

Chevron peker også på at Statoil tidligere er blitt nevnt i søksmålene av sakssøkerne.

Statoil har ikke ønsket å kommentere Chevrons klage overfor e24. Klagen er også blitt omtalt blant annet av magasinet Forbes.