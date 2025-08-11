Oljefondet selger seg ut av elleve israelske selskaper

Oljefondet har solgt seg ut av elleve israelske selskaper og sier opp avtaler med eksterne forvaltere i Israel.

Det opplyser Norges Bank i en pressemelding onsdag.

Det skjer etter at Aftenposten avslørte at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly.

– Disse tiltakene tar vi i en helt spesiell konfliktsituasjon. Situasjonen på Gazastripen er en alvorlig humanitær krise. Vi er investert i selskaper som opererer i et land som er i krig, og forholdene på Vestbredden og Gaza har forverret seg den senere tiden, sier oljefondsjef Nicolai Tangen.

– En viktig beslutning

Oljefondet skal styrke aktsomheten, ifølge Tangen.

– Grepene vi gjør, tar ned risikoen gjennom å forenkle forvaltningen i dette markedet og reduserer antallet selskaper som vi og etikkrådet følger med på, sier Tangen.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ba i etterkant av avsløringen om en umiddelbar gjennomgang av oljefondets investeringer etter mistanke om brudd på etiske retningslinjer knyttet til folkeretten.

– Dette er en viktig beslutning. Jeg er glad for at banken har fulgt oppfordringen og handlet raskt, sier Stoltenberg.

61 israelske selskaper

Fondet hadde ved utgangen av halvåret investeringer i totalt 61 israelske selskaper. Elleve av disse er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks, og oljefondet har nå solgt seg ut av disse selskapene.

Fondets investeringer i Israel skal fremover kun bestå av selskaper som inngår i referanseindeksen. Tangen presiserer at de ikke kommer til å være investert i alle selskapene i indeksen.