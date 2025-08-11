Abonner
Økonomi

Oljefondet selger seg ut av elleve israelske selskaper

Oljefondet skal styrke aktsomheten, ifølge Nicolai Tangen.

– Dette er en viktig beslutning. Jeg er glad for at banken har fulgt oppfordringen og handlet raskt, sier finansminister Jens Stoltenberg.
– Dette er en viktig beslutning. Jeg er glad for at banken har fulgt oppfordringen og handlet raskt, sier finansminister Jens Stoltenberg. Foto: Thomas Andersen/NTB
NTB
11. aug. 2025 - 16:22

Oljefondet har solgt seg ut av elleve israelske selskaper og sier opp avtaler med eksterne forvaltere i Israel.

Det opplyser Norges Bank i en pressemelding onsdag.

Det skjer etter at Aftenposten avslørte at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly.

– Disse tiltakene tar vi i en helt spesiell konfliktsituasjon. Situasjonen på Gazastripen er en alvorlig humanitær krise. Vi er investert i selskaper som opererer i et land som er i krig, og forholdene på Vestbredden og Gaza har forverret seg den senere tiden, sier oljefondsjef Nicolai Tangen.

– En viktig beslutning

Oljefondet skal styrke aktsomheten, ifølge Tangen.

– Grepene vi gjør, tar ned risikoen gjennom å forenkle forvaltningen i dette markedet og reduserer antallet selskaper som vi og etikkrådet følger med på, sier Tangen.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ba i etterkant av avsløringen om en umiddelbar gjennomgang av oljefondets investeringer etter mistanke om brudd på etiske retningslinjer knyttet til folkeretten.

– Dette er en viktig beslutning. Jeg er glad for at banken har fulgt oppfordringen og handlet raskt, sier Stoltenberg.

61 israelske selskaper

Fondet hadde ved utgangen av halvåret investeringer i totalt 61 israelske selskaper. Elleve av disse er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks, og oljefondet har nå solgt seg ut av disse selskapene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
NITO
Ingen skal stå alene

Fondets investeringer i Israel skal fremover kun bestå av selskaper som inngår i referanseindeksen. Tangen presiserer at de ikke kommer til å være investert i alle selskapene i indeksen.

Slik ser et B-2-bombefly ut. Flere amerikanske medier melder at flere B-2-fly har tatt av fra en flybase i Missouri og er på vei over Stillehavet lørdag. Bilder er tatt 11. september i fjor på en australsk flybase.
Les også:

NYT: Bombefly fra USA skal være på vei over Stillehavet

 

Økonomi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Ny i dag
Multiconsult Norge AS
Senior skredgeolog
Statens havarikommisjon
Havariinspektør - sjøfart
SINTEF Ocean
Teknisk forvalter
Statens havarikommisjon
Havariinspektør luftfart
En tjeneste fra