Ola Borten Moe skal jobbe i Norsk kjernekraft

Den tidligere statsråden blir prosjektdirektør i selskapet.

Tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) mener stemningen for kjernekraft i Norge er i ferd med å snu.
Tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) mener stemningen for kjernekraft i Norge er i ferd med å snu. Foto: Arash A. Nejad
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
10. des. 2025 - 10:54
energiIndustri
