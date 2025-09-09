Abonner
Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj går av

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj har varslet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef i Obos, etter snart ti år.

Daniel Kjørberg Siraj forlater konsernsjefstolen i Obos.
Daniel Kjørberg Siraj forlater konsernsjefstolen i Obos. Arash A. Nejad
NTB
9. sep. 2025 - 08:38

Saken oppdateres.

Styret har igangsatt en prosess med å rekruttere hans etterfølger. Siraj blir stående i stillingen til ny konsernsjef er ansatt.

– Siraj blir stående i stillingen til ny konsernsjef er ansatt, opplyser Obos i en pressemelding.

Siraj har vært konsernsjef i ti år og jobbet i til sammen 20 år i konsernet. Det har vært et privilegium å lede Obos gjennom disse årene, sier han.

– I tider der endringene skjer stadig raskere, vil kraften i en ny persons perspektiver og ledelse kunne gi ny giv for Obos. Jeg ser fram til å sluttføre innsatsen sammen med utrolig dyktige medarbeidere, samarbeidspartnere og styret, sier Siraj.

Han har satt tydelige spor både i Obos og i boligbransjen, sier styreleder Roar Engeland.

– Siraj har vært avgjørende i etableringen av nye boligkjøpsmodeller som åpner veien inn i boligmarkedet for mange, og han har bidratt sterkt til volumvekst innenfor bank og boligforvaltning. Og ikke minst har han løftet vårt samfunnsansvar hvor 10 prosent av overskuddet går til samfunnsnyttige formål, sier Engeland.

Bygg
