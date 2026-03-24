Nytt regjeringskvartal: Fjernet tilfluktsrom for de ansatte

Dokumenter som Aftenposten har fått innsyn i, viser hvordan Statsbygg søkte Sivilforsvaret om å få slippe å bygge tilfluktsrom i A-blokken, et elleve etasjer høyt nybygg som er oppført omtrent der Y-blokka sto.

Søknaden ble sendt i 2018, da Y-blokka, som hadde tilfluktsrom med plass til 600 personer, skulle rives. Sivilforsvaret ga dispensasjon, og dermed trengte ikke Statsbygg å bygge tilfluktsrom, skriver avisen.

– Vi har ikke fått informasjon om tilgang på tilfluktsrom, eller hva som må gjøres dersom det skulle bli behov for at statsansatte må gå i dekning mens de er på jobb, sier Øystein Lyngroth, tillitsvalgt for NTL i Utenriksdepartementet (UD), til avisen.

Ifølge avisens opplysninger har flere ansatte fått vite at evakueringsplanen ved fare for angrep er å ta seg ut og finne nærmeste offentlige tilfluktsrom. Dette ligger 300 meter unna ved Stortinget.

– Regjeringskvartalet er et av Norges viktigste symboler og styringsbygg. Det er derfor faglig krevende å forsvare at dette bygget, som åpenbart er et mål i krig og konflikt, ikke er utstyrt med tilfluktsrom, sier Jarle Løwe Sørensen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han mener tilliten til at staten er godt nok forberedt utfordres når ansatte ikke har fått klare instrukser om hva de skal gjøre ved en flyalarm, eller hvor de skal søke tilflukt.