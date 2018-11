Forskere på Institutt for Energiteknikk (IFE) og hos batteriteknologiselskapet Beyonder AS i Stavanger, arbeider med en hybridteknologi som kombinerer styrken til både de vanligste batteriene, litium-ionbatterier, og superkondensatorer. Teknologien kalles «litium-ionkondensator», og forener fordelene til de to batteritypene: