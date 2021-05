Nytt faststoff-batteri kan lades og lades ut 10.000 ganger

Faststoff-batterier er det hotteste til å erstatte litium-ion-batterier. Her er den flytende polymere elektrolytten, som skiller anoden og katoden, erstattet med en tynnere versjon laget av et fast materiale. Dette betyr at batteriene kan gjøres mye mer kompakte, og dermed kan energiinnholdet økes, både når det gjelder vekt og volum.