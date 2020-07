Nye, små halvledere blir raskere utslitt av varme og stress

Hvor lenge kan jeg forvente at prosessorer leverer regnekraft? Det spørsmålet får sjelden butikkansatte når forbrukere handler smarttelefoner, bærbare datamaskiner eller kanskje en ny elbil.

Men det kan fort bli virkelighet hvis halvlederprodusentene ikke begynner å ta levetidsproblemer på alvor for de nye små halvlederne, som er kjernekomponentene i mikroprosessorene som driver de fleste elektroniske produkter i dag.

Viser tegn på rask nedbryting

Problemet har oppstått i takt med at antallet transistorer i en integrert krets vokser, samtidig med at størrelsen på kretsen avtar. Spesielt halvledere på fem nanometer og under begynner å vise tegn på rask nedbrytning.

Men nå ser det ut til at halvlederprodusentene treffer veggen for størrelsen på transistorene som er kjernen i moderne prosessorer. Det rapporteres om svekket levetid og rask nedbrytning som vises på brikker laget etter fem nanometer-prosesser, som er de minst tilgjengelige på markedet i dag.

Det forteller en rekke eksperter og analytikere til mediet Semiengineering. For når størrelsen på halvlederne blir så liten, blir de fort slitt ut av høy varme og elektromigrasjon.

– Når du prøver å følge Moores lov, vil du møte problemer fordi små enheter ikke oppfører seg på samme måte som større, sier Francesco Iannuzzo, professor ved Institutt for energiteknikk ved Aalborg Universitet.

Samsung og TSMC i år i ferd med å produsere halvledere på fem nanometer med finFET, mens de samtidig planlegger å starte tre nanometer-prosesser i løpet av 2021 eller 2022.

Temperatur er den største morderen

Et nanometer (nm) er 0.00000000001 eller 10^-9 meter. Til sammenligning vokser et menneskehår på hodet omtrent én nanometer per sekund.

Når vi snakker om halvlederproduksjon, brukes uttrykket en nanometer-prosess for å beskrive bredden på transistorporten. Jo mindre porten er, jo mer prosessorkraft kan pakkes på et gitt område. Nanometerprosessen har i mange år fungert som den internasjonale rettesnor for om produsentene kan følge Moores lov, som sier at antall transistorer i en integrert krets dobles hver 18.-24. måned.

Spesielt er det varme som bryter ned halvlederens evne til å koble til en integrert krets.

– Høyere hastigheter har en tendens til å generere høyere temperaturer, og temperatur er den største morderen. Forventet levetid kan endre seg eksponentielt med en liten deltaendring i temperatur, sier Rita Horner, senior produktmarkedssjef for 3D-IC hos Synopsys til Semiengineering.

Fra fabrikk til forbrukerproblem

«Hvor lavt kan du gå». Det har vært mantraet hos verdens halvlederprodusenter siden Intels grunnlegger, Gordon Moore, la fram sin spådom om halvledere, som ble Moores lov.

Til dags dato har løpet for å følge Moores lov først og fremst gitt rynker i pannen hos halvlederprodusenter, mens vi forbrukere har kunnet nyte godt av raskere, kraftigere og mindre prosessorer innen elektronikkprodukter, uten å måtte bekymre oss for ustabile prosessorer eller kort levetid.

De nye små nanometer-prosessene har først og fremst gitt utfordringer i selve produksjonsprosessen, og derfor har feltet av selskaper som faktisk kan produsere slike små halvledere i dag innsnevret til en liten håndfull globale selskaper, som TSMC, Samsung og Intel. Når en halvlederprodusent har fått styr på en gitt nanometerprosess, er brikkens levetid mye lengre enn forbrukerne trenger.

Men nå ser det altså ut til at sluttproduktet også påvirkes negativt av ønsket om økt datakraft på et mindre plass.

Vanskeligere å bli kvitt varmen

Denne utviklingen er forsterket av måten man i dag pakker transistorer i en integrert krets. Her har man gått fra flate CMOS-prosesser til finFET, der en konvensjonell transistor dreies på siden slik at den ikke lenger er flat, men har tre dimensjoner med større overflateareal. Og når varmen er pakket mer inn, har den vanskeligere for å forlate transistoren naturlig.

Tidligere har man løst utfordringen med levetid med konservativ design, hvor det er lagt inn plass for varmen å slippe unna. Man har altså overdimensjonert brikkedesignet for å unngå overoppheting. Men dette er ikke nødvendigvis mulig når dimensjonene er nede på 5-10 nanometer.

I tillegg til temperatur er elektromigrasjon en annen viktig grunn til at halvlederne slites raskt. Samtidig blir de nye små mikroprosessorene også utsatt for mye hardere behandling enn vi har vært vant til, for eksempel i biler der temperaturen raskt blir over 150 grader, noe som også presser påliteligheten og gir hurtigere slitasje på de små brikkene.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk.