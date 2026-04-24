Nye Leopard-stridsvogner er på vei til Norge

Nå starter første del av innfasingen av Leopard 2A8 i Hæren.

Den nye Leopard 2A8-vognen ble vist frem for første gang i München i november.
Den nye Leopard 2A8-vognen ble vist frem for første gang i München i november. Foto: Synne Nilsson/Forsvaret
Mathias BrandtMathias Brandt– Journalist
24. apr. 2026 - 10:05

De to første Leopard 2A8-stridsvognene er på vei til Norge, ifølge en pressemelding fra Forsvarsmateriell. 

I neste uke, den 30. april, skal de vises frem på Rena. Det er første gang vognene vises offentlig i Norge.

Leopard er produsert hos KNDS i München, Tyskland, hvor de har gjennomført testing og verifikasjon. Det kommende året skal de første vognene brukes av Hærens Våpenskole på Rena, hvor en prøvetropp og teknisk personell skal utdannes. 

Norge har bestilt 54 nye stridsvogner, hvorav 37 av dem skal settes sammen hos Ritek i Levanger. Ifølge Forsvarsmateriell koster anskaffelsen 23,4 milliarder kroner. 

Leopard 2A8 erstatter Leopard 2A4 i Hæren, og alle vognene planlegges levert i 2028. Innfasingen i Hæren starter neste år. 

