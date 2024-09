Nye fregatter kan bli bygget i Norge

De spanskbyggede fregattene ble aldri noen stor suksess. Her KNM Roald Amundsen – som har holdt seg flytende, i motsetning til KNM Helge Ingstad, som til slutt ble skrapjern etter forliset i 2018. Nå skal fregattene erstattes, og et norsk verft er med på oppløpssiden for å få kontrakten.