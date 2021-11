Nye 60 millioner til flom- og skredsikring

– Skredet i Gjerdrum i fjor viser hvor sårbare vi kan være for naturfarer. For meg er det viktig at vi får opp farten når det gjelder forebygging av flom og skred, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en uttalelse.

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett foreslo Solberg-regjeringen en 60 millioner kroners økning til NVEs arbeid med forebygging av flom og skred.

Nå vil den nye regjeringen gi NVE ytterligere 60 millioner slik at den samlede bevilgningen blir på over 720 millioner kroner.

Regjeringen vil også gi 40 millioner til skredsikring på Svalbard over Svalbard-budsjettet. I det opprinnelige statsbudsjettet var det foreslått 25 millioner.

Pengene skal gå til sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen ved Longyearbyen.

– Det er et svalbardpolitisk mål at Longyearbyen skal fortsette å være et norsk familiesamfunn. Da må det være et trygt sted å bo. Folk og eiendom må sikres mot skred, både snøskred fra Sukkertoppen og sørpeskred fra Vannledningsdalen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).