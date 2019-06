Nybygde kjernekraftverk slipper ut opptil 37 ganger mer CO2 enn vindkraft

Debatten om hvorvidt nordiske land skal satse på kjernekraft, blusser opp med jevne mellomrom. I takt med at det blir tydeligere at den grønne omstillingen går for langsomt, og utfordringer med varierende energikilder på strømnettet kommer fram, blir de gamle argumentene om fordelene ved stabil kjernekraft igjen bragt til torgs.