Ny teknologi gir epler ekstrem holdbarhet

Norge ligger an til et rekordår for epleproduksjon, med prognoser som antyder en mulig høst på hele 12.000 tonn.

– Årsaken til de store mengdene i år er at det har vært betydelig nyplanting de siste årene, spesielt på Østlandet. Nå er mange av disse trærne i full produksjon, sier fruktlagerinspektør Leif Øie i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) i en pressemelding fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Moderne lagringsteknikker som ULO-lagring (Ultra Low Oxygen) har forlenget eplesesongen betraktelig. Denne teknologien bremser modningsprosessen og kan gi forbrukerne tilgang til friske, norske epler langt inn i det nye året.

En god eplesesong kan med andre ord gi oss tilgang til friske norske epler til godt over nyttår, forteller ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Tradisjonelt har eplesesongen sluttet i november, men med ULO-lagring er det nå mulig å finne norske epler i butikkene helt fram til mars–april.