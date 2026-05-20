Ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste over 9 milliarder kroner

Da Statnett søkte om å få bygge kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark i 2020, anslo de at prisen ville havne på 1,5 milliarder kroner. Nå tror de at prislappen vil ligge et sted mellom 7,2 milliarder og 9,3 milliarder kroner.

Den 140 kilometer lange kraftlinjen med spenning på 420 kilovolt (kV) skal i hovedsak følge samme trasé som dagens 132-kV-linje. Utbyggingen og kapasitetsøkningen skal øke forsynings­sikkerheten til Øst-Finnmark, legger til rette for næringslivet og åpne for økt kraftproduksjon, skriver Klassekampen.

Høyere byggekostnader, samt større hensyn til reindrift og naturverdier enn i den opprinnelige planen, er årsakene.

Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik (H) reagerer på priseksplosjonen. Han kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til reindrift, dverggås og sårbar natur.

– I tillegg til å bli dyrere vil kraftlinjen også bli forsinket. NVE har pålagt Statnett en rekke ekstratiltak, sier ordføreren.

Sametinget har også hatt flere innsigelser mot prosjektet. De er blant annet skeptiske til at en ny kraftlinje kan åpne for mer vindkraft i Øst-Finnmark, noe de frykter vil øke presset mot reindriften.