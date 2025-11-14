Abonner
Samferdsel

Ny jernbanedirektør er på plass

Anne Iren Fagerbakke er ansatt som ny jernbanedirektør. Hun kommer fra stillingen som sjef for kollektivtransport i Vestland fylkeskommune. 

Anne Iren Fagerbakke blir ny jernbanedirektør. Foto: Jernbanedirektoratet/ Silje Alvsaker
NTB
14. nov. 2025 - 11:41

Stillingen har et åremål på seks år og utnevnelsen ble kunngjort i statsråd fredag.

– Anne Iren Fagerbakke har lang og variert erfaring som leder i offentlig forvaltning og samferdselssektoren på Vestlandet. Denne kompetansen gir henne en god og bred bakgrunn for å lede Jernbanedirektoratet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Fagerbakke (58) som er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har siden 2023 vært direktør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune. Hun har tidligere også vært kommunaldirektør for byutvikling i Bergen og samferdselsjef i Hordaland fylkeskommune.

Fagerbakke overtar for Knut Sletta, som sa opp i sommer for å bli daglig leder i en allmenning på Hadeland.

Fagerbakke tiltrer stillingen etter nærmere avtale. Marit Rønning er fungerende jernbanedirektør frem til Fagerbakke begynner.

Samferdsel
