Ny jernbanedirektør er på plass

Stillingen har et åremål på seks år og utnevnelsen ble kunngjort i statsråd fredag.

– Anne Iren Fagerbakke har lang og variert erfaring som leder i offentlig forvaltning og samferdselssektoren på Vestlandet. Denne kompetansen gir henne en god og bred bakgrunn for å lede Jernbanedirektoratet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Fagerbakke (58) som er utdannet sivilingeniør fra NTNU, har siden 2023 vært direktør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylkeskommune. Hun har tidligere også vært kommunaldirektør for byutvikling i Bergen og samferdselsjef i Hordaland fylkeskommune.

Fagerbakke overtar for Knut Sletta, som sa opp i sommer for å bli daglig leder i en allmenning på Hadeland.

Fagerbakke tiltrer stillingen etter nærmere avtale. Marit Rønning er fungerende jernbanedirektør frem til Fagerbakke begynner.