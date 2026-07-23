Bane Nor varsler søksmål mot jernbaneselskap etter togulykken i Arna

Bane Nor har sendt varsel om søksmål til Onrail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024.
– Jeg kan bekrefte at søksmålsvarsel har gått fra Bane Nor. Utover det har vi ingen flere opplysninger eller kommentarer å komme med på dette tidspunktet, skriver Stine Smemo Strachan, leder for ekstern kommunikasjon i Bane Nor, til NRK.
Partene har vært uenige om Bane Nors økonomiske tap er tilstrekkelig dokumentert. OnRail tar situasjonen med ro, ettersom de har en lovbestemt ansvarsforsikring.
– Hvis det viser seg at OnRail som selskap er erstatningspliktig, så dekkes det av ansvarsforsikringen, sier daglig leder Henning Aandal.
I mars 2024 kjørte et godstog eid av OnRail AS i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arnatunnelen på Arna stasjon. Flere av de 25 godsvognene ble presset sammen i en slags «trekkspilleffekt».
I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer. Ingen personer ble alvorlig skadet i ulykken.
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