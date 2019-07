Norskutviklet undervannskamera kan bli brukt i Mars-oppdrag

– Vi forsto tidlig at dette kameraet hadde 3D-egenskaper langt over det vi forventet. Derfor satset vi mye på å utvikle denne egenskapen, og det førte til at vi fikk være med på European Space Agency-prosjektet, sier Karl Henrik Haugholt i Sintef Digital til Sintefs egne nettsider.

Prosjektet han nevner er romfartsorganisasjonene ESAs og NASAs prosjekt for å sende opp roboter for å hente prøver av støv og stein fra Mars. Målet er å blant annet få svar om historiske klimaendringer på planeten og om det har vært liv der.

Prøvene blir samlet i en beholder som blir sendt i bane rundt Mars. Der skal fartøyet Earth Return Orbiters (ERO) hente beholderen og frakte den tilbake til Jorden. Kameraets oppgave blir å finne beholderen.

Fartøyet som skal samle inn prøvene, Mars-2020, skal etter planen skytes opp neste sommer.

Overser grums

Kameraet heter Utofia (Underwater Time of Flight Image Acquisition) og sender ut lyspulser og måler tiden det tar før de kommer tilbake, på samme måte som en flaggermus bruker ekko fra lyd for å måle avstand, ifølge Sintef. Effekten er klare 3D-bilder fra grumsete forhold.

Ved hjelp av laserlys og kort lukkertid, såkalt range-gated imaging-teknologi, filtreres refleksjonene fra grums og partikler i forgrunnen. Lukkeren på kameraet holdes lukket i 50 nanosekunder før den åpnes. Siden bildet er et resultat av alt lys som treffer linsen, blir ikke lyset som reflekteres de første 50 nanosekundene, lyset fra grumset i forgrunnen, registrert. Dermed blir mesteparten av grumset filtrert ut.

Kameraet er utviklet for å ta undervannsbilder til bruk i biomassemålinger, måling av fiskeadferd, kartlegging av havbunnen og inspeksjoner av undervannskonstruksjoner og skip. Men nå er kameraet også valgt ut som en av flere potensielle teknologier som skal testes av ESA for bruk i rommet.

Ser lengre enn andre

Teknologien for å ta bilder i grumsete vann finnes fra før, men den skal være bedre i Utofia, som også tar bilder på lengre avstander enn andre lignende kameraer.

Sintef er en av syv partnere som har utviklet kameraet, og EU-kommisjonen, som har finansiert utviklingen av kameraet med 57 millioner kroner (5,7 millioner euro) gjennom Horisont 2020-fondet, kaller det en mer kostnadseffektiv løsning enn lignende teknologier.

Kameraet skal kommersialiseres av det franske selskapet Subsea Tech i løpet av inneværende år.

Utofia skal videreutvikles for å kunne sendes opp i verdensrommet. Det skal blant annet bli mindre, bruke mindre strøm og bli mer robust.

– Vi er veldig opptatt av synergieffekten som denne teknologien har med tanke på at den er brukbar både på Jorden og i verdensrommet. Utviklingen på det ene området drar utviklingen på det andre og dermed får vi en prosess som er i stadig fremgang. Denne teknologien er rett og slett veldig allsidig brukbar, sier Marianne Vinje Tantillo, fagsjef for bemannet romfart og utforskning i Norsk Romsenter, som jobber med ESA om Mars-utforskningen, til Sintefs nettsider.