Norske solgründere fikk milliardkontrakt i Iran

Det norske selskapet Saga Energy har inngått en femårsavtale med det iranske selskapet Amin Energy Developers.

Avtalen ble undertegnet i den norske ambassadørboligen tirsdag og har ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner.

– Iran har sagt at de ønsker å øke andelen fornybar energi, og vi har lenge jobbet for at norske selskaper kan gå inn og gjøre den jobben, sier Gaute Kolnes Steinkopf, rådgiver for Saga Energy og en av dem som har tilrettelagt for avtalen, til NTB.

Flere selskaper med avtaler

Rune Håland, som sitter i styret til Saga Energy og som også har vært med som tilrettelegger, sier arbeidet med avtalen startet for tretten dager siden. Ifølge han er det flere norske selskaper som skal inn i Iran.

Steinkopf sier de har jobbet med å få på plass avtaler i sju måneder.

– Utfordringen har vært å sikre at vi har godkjenning fra iranske myndigheter, men både de og den norske ambassaden har vært flinke til å tilrettelegge, sier han.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Marit Berger Røsland (H), sier utsiktene for norske aktører i Iran er lovende.

– Det er stor aktivitet og interesse fra norske bedrifter spesielt i sektorer som fisk, oppdrett, olje og gass, fornybart, shipping og diverse infrastrukturprosjekter, sier hun til NTB.

Ungt gründerselskap

Saga Energy ledes av elektroingeniør Jan Erik Vikeså. Dagens Næringsliv skrev i fjor sommer at han opprettet selskapet i 2015, og satset for fullt etter at han i 2016 sto uten jobb på grunn av nedbemanningen i oljebransjen.

I henhold til avtalen Saga Energy nå har inngått i Iran, skal det etableres en rekke solcelleparker rundt omkring i Iran, og disse skal til sammen produsere opp mot to gigawatt. Det tilsvarer strøm til omtrent tre millioner husholdninger.

– Vi vil skape arbeidsplasser både for norske ingeniører og iranere, og gi økt kompetanse om fornybar energi til Iran, sier Steinkopf.

Statsgaranti

– Norge slutter helt opp om atomavtalen og dette beviser at vi har tatt åpningen mot Iran på alvor og vi vil med det aller første se nye investeringer, sier Nordrum.

Det nye solenergiprosjektet finansieres med iransk statsgaranti. I tillegg skal private og statlige europeiske investorer eie kraftselskapene. Ifølge Håland blir det ingen jakt på investorer.

– Telefonen til Jan Erik er full av SMS-er nå, sier han.

Overholder atomavtalen

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland og gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot landet oppheves.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser.

– Norsk næringsliv har respondert positivt på åpningen av det iranske markedet. Signeringen til Saga Energy understreker dette, sier Røsland i UD.

President Donald Trump har truet med å skrote avtalen, og omtalte forrige uke Iran som et diktatur og varslet skjerpede amerikanske sanksjoner mot landet.

Trumps utfall mot Iran vakte internasjonal bekymring. Røsland sier Norge støtter fullt opp om atomavtalen.