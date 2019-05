Norske Greenbeat utvikler smarte tak med sensorer og IoT

Blomster på taket har lite med bonderomantikk å gjøre for det norsk-belgiske Rainbrain-prosjektet, som er tildelt tre EU-millioner for å ferdigstille en ny løsning for vannhåndtering. I sommer vil ti pilot-tak utstyres med sedumplanter, sensorer og et IoT-signalsystem som er satt sammen av selskapene bak Rainbrain: Greenbeat, som leder prosjektet, samt teknologiselskapene Agilis og Sumaqua.