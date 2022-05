Trondheimsfirmaet Eltorque møtte forrige uke den tidligere samarbeidspartneren Brødrene Dahl i retten. Eltorque hevder at ekspartneren har fått et taiwansk firma til å lage en ulovlig kopi av det viktigste produktet deres, en fjernstyrt anordning for å stenge og åpne ventiler på skip.