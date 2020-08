Norske Cepi kjøper 300 millioner doser koronavaksine. Skal deles ut til fattige land

Titalls milliarder av kroner brukes nå verden over for å utvikle korona-vaksiner. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 29 såkalte kandidatvaksiner nå til klinisk uttesting. Det vil si at de anses som så trygge og lovende at de kan testes på tusenvis av frivillige.

Går alt etter planene kan de første vaksinene være på plass før jul. Men hvem har førsterett på vaksinene?

Seint i mars avslørte tyske Die Welt at president Donald Trump ville sikre amerikanerne førsterett på vaksiner. Samtidig er en rekke fattige land hardt rammet av pandemien: I India har nesten 60.000 mennesker mistet livet som følge av korona og i Brasil er tallet over 100 000.

Vil kjøpe 2 milliarder doser

Nå er det etablert et internasjonalt samarbeid med mål om å sikre en rettferdig fordeling av vaksinene, og arbeidet ledes av Oslo-baserte Cepi.

Hele 29 ulike vaksiner er nå til uttesting verden over. Illustrasjonsfoto. Foto: David Snyder/ CDC Foundation

– Vi er et internasjonalt partnerskap mellom offentlige og private organisasjoner som jobber for å akselerere utviklingen og distribusjonen av viktige vaksiner, sier Paul Kristiansen til TU. Han er assisterende forskningsdirektør i organisasjonen.

Initiativet til Cepi, eller Coalition for Epidemic Preparedness Innovations som den heter, ble tatt i 2017 av Norge, EU, Japan og mangemilliardæren Bill Gates. Så kom korona, og Cepi sitt arbeid ble mer aktuelt enn noen gang. I sommer besluttet organisasjon å forhåndsbestille 300 millioner doser av den såkalte Oxford-vaksinen, som utvikles av Oxford Universitetet og AAstraZeneca-gruppen.

Men dette er bare starten. Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og vaksinasjonsalliansen Gavi er målet deres å kunne levere 2 milliarder doser innen utgangen av 2021.

– Det er et ganske hårete mål, sier Kristiansen til TU.

– Skal vi nå målet trengs det 18 milliarder dollar til forskning og utvikling. Det er mye penger, men likevel lite i forhold til de økonomiske tapene pandemien forårsaker, sier forskningsdirektøren. Norge støtter Cepi med 3 milliarder kroner, og flere andre land bidrar også.

Støtter 9 ulike kandidatvaksiner

Samarbeidsprogrammet mellom WHO, Gavi og Cepi kalles Covax. Der Cepi finansierer utviklingen og produksjonen av vaksinene, skal WHO og Gavi sørge for en rettferdig distribusjon til fattige land.

Kristiansen både håper og tror vil vi se flere, ulike vaksiner mot Covid-19, ikke bare en.

Dette er fase-3-tester Større kontrollerte studier på mange tusen mennesker for å kontrollere effekt og sikkerhet. Undersøker ofte dose-respons og så langt det er mulig bivirkningsmønster og frekvens. Sammenlignes ofte med etablert behandling. Når fase 3 er avsluttet, har man som regel tilstrekkelig dokumentasjon til å søke om markedsføringstillatelse (godkjenning) for legemidlet. Flere kandidat-vaksiner for Covid-19 er nå i fase-3-studier. Kilde: Legemiddelverket og Kreftforeningen.

– Har man bare én vaksine å bruke, vil det være mangel på produksjonskapasitet. Så er det viktig å få en geografisk spredning av produksjonen. Disse vaksinene har ulik lagringstemperatur. Da vil det være ulik mulighet til å transportere og oppbevare dem. Da er det fordelaktig å ha flere ulike produsenter i ulike land, sier han.

Kristiansen forteller at Cepi blant annet har støttet produsenter i Kina, Europa, USA, Australia og Hong-Kong.

– På andre sykdommer har vi sett fordelen av å vaksinere med to ulike vaksiner i to doser. Det gir større effekt. Nå er det mange vaksiner mot korona ute til klinisk uttesting, så jeg håper vi kommer i mål med mange av dem, sier han.

Derfor er ikke Oxford-vaksinen den eneste Cepi har støttet utviklingen av.

– Så langt støtter vi ni ulike selskaper over hele verden. Syv av selskapene er allerede i gang med klinisk utprøving av en Covid-19-vaksine, forklarer forskningsdirektøren til TU. Han regner med at flere av vaksinene kan være klar til godkjenning over nyttår.

Så langt har Cepi forpliktet seg til å dele ut 895 millioner dollar, vel 8 milliarder kroner, til utvikling av korona-vaksiner. Forutsetningen for støtten er at selskapene leverer rimelige vaksiner tilbake til Cepi for rettferdig fordeling gjennom Gavi og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Skal teste på 30.000

Av de ulike vaksinene som Cepi støtter, er Oxford-vaksinen av dem som har kommet lengst. Vaksinen gikk til fase-3-tester i Brasil denne måneden og skal testes på 5000 frivillige personer. I tillegg er det planlagt fase-3-tester på 10.500 briter og 30.000 amerikanere, ifølge Oxfords instituttets nettsider. TU omtalte Oxford-vaksinen og flere andre kandidat-vaksiner forrige uke.

– Det har gått veldig raskt fra prekliniske til kliniske studier, forklarte vaksineforsker Gunnveig Grødeland til TU onsdag. Mange selskaper har fått lov til å gå rett fra testing på dyr til testing på mennesker så snart vaksinen har vist seg trygg.

– Man har gått rett fra fase-1-studier til fase-2-studier, og derfra rett på fase 3-studier så snart man har kjent resultatene fra fase 1 og 2, forklarte Grødland til TU. Det er en historisk rask vaksineutvikling.

Bak den raske utviklingen står blant annet Cepi som har lettet selskapenes økonomiske risiko.

– Vi planlegger ut i fra at de vi støtte skal lykkes med å utvikle vaksiner. Vi tar dermed en stor økonomisk risiko ved at vi planlegger for produksjon før vi vet om vaksinene faktisk fungerer. Om kandidat-vaksinene viser seg å ha effekt, står produksjonsapparatet dermed klart og vi sparer masse tid, forklarer Kristiansen. Cepi er slik med på å betale for oppstillingen av produksjonen.

AstraZeneca, selskapet som skal produsere Oxford-vaksinen, skal også levere 400 millioner doser til europeiske land på en non-profit-basis. Det er det enighet om, etter at AstraZeneca inngikk avtale med den europeiske vaksinealliansen (IVA) i midten av juni.

Helt ny vaksine-teknologi

Kanadiske Moderna er en av de andre selskapene som har fått Cepi-støtte. TU omtalte forrige uke vaksinen som, i motsetning til vanlige vaksiner, baserer seg på rent RNA, et genetisk materiale, framfor hele, døde virus. Det er nytt.

– Enten vi får vaksiner basert på RNA eller DNA vil det representere et stort framskritt for nye vaksiner, uttalte vaksineekspert Gunnveig Grødeland til TU onsdag. Årsaken er at det er så mye enklere og billigere å produsere RNA fra et virus, enn å dyrke fram hele viruset.

Så langt har RNA-vaksiner vist seg vanskelige å utvikle. Årsaken er at RNA er ustabilt og lett brytes ned i kroppen. Moderna ser likevel ut til å ha lykkes: Sammen med det nasjonale instituttet for bekjempelse av infeksjonssykdommer i USA (NIAID) har selskapet utviklet en RNA-vaksine de kaller mRNA-1273. Dyreforsøk med vaksinen har vist at aper utvikler sterk immunrespons mot korona både i form av immunceller og antistoffer. Ifølge Live Science skal Moderna utføre fase-3 tester på 30.000 amerikanere denne seinsommeren.