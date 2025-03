– Vi ønsker et sterkt partnerskap med Norge, framholdt en høytstående tjenesteperson da EU-kommisjonens forsvarsplan ble presentert i Brussel onsdag.

I planen blir det understreket at EU «vil fordype forholdet når det gjelder felles anskaffelser og flaggskip-prosjekter med Norge».

«Readiness 2030» er navnet EU-kommisjonen har gitt den nye planen, som er et såkalt «white paper», noe tilsvarende en stortingsmelding, om Europas forsvar.

I mai i fjor undertegnet Norge en ny avtale om forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen møtte danske soldater på Frederiksberg slott i København tirsdag. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP

– Viser vilje

I planen framheves norsk forsvarsindustri, som EU ønsker tette bånd til.

– EU-kommisjonens forslag til forsvarsplan er et klart uttrykk for et ønske om å ta større ansvar for egen sikkerhet og viser en reell vilje til å ta store løft, sier Sandvik i en uttalelse til NTB.

Han understreker at Norge har et nært samarbeid med våre allierte for å styrke sikkerheten i vår region.

– Et velfungerende partnerskap med EU er en viktig del av denne samlede innsatsen, sier Sandvik.

– At Norge er partnerland, viser viktigheten av EØS-avtalen. Den gjør det mulig for Norge å delta i viktige europeiske initiativ og sikrer et tett og forpliktende samarbeid med EU, legger han til.

