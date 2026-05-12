Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-program

Regjeringen kunngjorde tirsdag at den vil bidra med rundt 315 millioner kroner for å støtte EUs satsing på europeisk og ukrainsk forsvarsindustri, European Defence Industry Programme (EDIP).

Pengene tas fra den militære delen av Nansen-programmet og skal dekke medlemskontingenten i årene 2026 til 2028

Deltakelsen betyr at norsk forsvarsindustri kan konkurrere om midler fra EDIP.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik foran en Leopard 2A8 NO-stridsvogn på Rena i slutten av april. Foto: Arash A. Nejad

– Det er første gang regjeringen setter av penger til å være med i EDIP. Norsk deltakelse i programmet er et viktig ledd i regjeringens arbeid for å styrke ukrainsk tilgang på kritisk forsvarsmateriell, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding.

– Norge har viktig produksjon som Ukraina etterspør mer av, blant annet avansert militært sprengstoff og rakettmotorer.

Totalrammen i EDIP er 1,5 milliarder euro i perioden 2026 til 2028. Ifølge regjeringen vil programmet bidra til å øke kapasiteten i den europeiske forsvarsindustrien og gjøre den i stand til å levere på behovene Ukraina har understreket.