Forsvar

Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-program

Regjeringen tar Norge med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri.

Noe av det Ukraina etterspør fra Norge, er avansert militært sprengstoff og rakettmotorer. Bildet er fra en norsk øvelse i 2020. Illustrasjonsfoto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
12. mai 2026 - 12:37

Regjeringen kunngjorde tirsdag at den vil bidra med rundt 315 millioner kroner for å støtte EUs satsing på europeisk og ukrainsk forsvarsindustri, European Defence Industry Programme (EDIP).

Pengene tas fra den militære delen av Nansen-programmet og skal dekke medlemskontingenten i årene 2026 til 2028

Deltakelsen betyr at norsk forsvarsindustri kan konkurrere om midler fra EDIP. 

Forsvarsminister Tore O. Sandvik foran en Leopard 2A8 NO-stridsvogn på Rena i slutten av april. Foto:  Arash A. Nejad

– Det er første gang regjeringen setter av penger til å være med i EDIP. Norsk deltakelse i programmet er et viktig ledd i regjeringens arbeid for å styrke ukrainsk tilgang på kritisk forsvarsmateriell, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en pressemelding. 

– Norge har viktig produksjon som Ukraina etterspør mer av, blant annet avansert militært sprengstoff og rakettmotorer. 

Totalrammen i EDIP er 1,5 milliarder euro i perioden 2026 til 2028. Ifølge regjeringen vil programmet bidra til å øke kapasiteten i den europeiske forsvarsindustrien og gjøre den i stand til å levere på behovene Ukraina har understreket.

