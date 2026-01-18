Norgespris-tallene er klare: Så mye sparte strømkunder i Sør-Norge

Også i Midt-Norge var det penger å spare på å velge norgespris, viser årsoppsummeringen til Fornybar Norge.

Trønderne fikk i snitt senket strømregningen med rundt 300 kroner hvis de hadde tegnet seg til ordningen. Det er imidlertid få som har gjort.

Bare litt over 3 prosent av husholdningene og fritidsboliger i Midt-Norge har valgt norgespris, mot 70 prosent i den dyreste strømregionen på Sørvestlandet.

– Ingen kan garantere at det vil lønne seg å binde strømprisen i Midt-Norge for hele året, men det vil uansett gi en mer forutsigbar strømregning, sier leder Bård Vegar Solhjell i Fornybar Norge i en uttalelse til NTB.

Mest å spare på desemberregningen

Ikke uventet har innsparingen vært størst i sør. Strømprisindeksen viser følgende fordeling:

* 1643 kroner i snitt spart for kunder på Sørvestlandet – prisområdet NO2.

* 1520 kroner spart for kunder på Østlandet – prisområdet NO1.

* 1445 kroner spart for kunder på Vestlandet – prisområdet NO5.

* 325 kroner spart for kunder i Midt-Norge – prisområdet NO3.

* Kunder i Nord-Norge – prisområdet NO4 – ville tapt rundt 1000 kroner på å velge norgespris.

Det var i desember at norgespris var mest lønnsom for kundene. Da fikk man en strømregning som var mellom 630 og 680 kroner lavere enn om den ville ha blitt med ordinær strømstøtte.

Jevnere priser

De store prisforskjellene mellom landsdelene jevnet seg noe ut i løpet av fjoråret, også når man ser bort fra norgespriseffekten.

Strømregningen for en gjennomsnittsbolig på Sørlandet var dobbelt så høy som i Nord-Norge i januar, mens den bare var 22 prosent høyere i desember – norgespris medregnet.

– Dette skyldes sannsynligvis flere forhold, blant annet et høyere strømforbruk mot vinteren og en ny overføringslinje mellom Midt-Norge og Vestlandet som har løftet prisene i NO3 og NO4 fra et svært lavt nivå, sier Solhjell.