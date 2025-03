Norgespris har blitt et trosspørsmål

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Kommer en fast Norgespris på strøm til å føre til sløsing, overbelastning på kraftsystemet og høyere priser for bedrifter og staten?

Svaret behandles for tiden som et trosspørsmål. Energiminister Terje Aasland (Ap) er fast i troen på at svaret er nei.

– Jeg har fulgt forbruksutviklingen for private husholdninger, forbruksfleksibiliteten, elastisiteten: Den er svært lav, konkluderte Aasland, da han mandag sendte Norgesprisen på høring.

«Neoliberal drømmeverden»

Aasland mener at folk bare kutter forbruket i ekstremt dyre enkelttimer, mens de ellers «bruker den strømmen de trenger for å ha et behagelig og fornuftig liv».

Dette trosretningen har særlig blitt prediket av samfunnsøkonom Kjell Roland, som satt i regjeringens energikommisjon.

– Det er ikke slik at folk flytter oppvarmingen av stua og varmtvannstanken etter timesprisene. Man kunne ønske det i en neoliberal drømmeverden, men slik fungerer det ikke i praksis, sier Roland til TU.

Han sender også et nikk til «markedsfundamentalismen i NVE», hvor mange av detaljene i norsk energipolitikk skrus sammen.

Noen tror på prissjokk

Samfunnsøkonomene på Majorstuen, anført av NVE-direktør Kjetil Lund, har ikke kommentert saken om Norgespris. Men det skal ikke mye fantasi til for å se for seg at den ikke faller i smak.

En forsiktig indikasjon er en kommentar skrevet av TU-spaltist og senioringeniør i NVE, Jarand Hole.

«Det er vanskelig å se for seg at kabalen går opp uten at etterspørselen setter prisen i mange av timene. Det blir vanskeligere hvis alle timene er like», skriver Hole.

En rapport fra Thema consulting går mye lenger: De anslår at det private strømforbruket vil øke med 1,4 TWh neste år, og at statens utgifter vil øke med 11 milliarder. Med Norgespris kan kraftoverskuddet være borte i 2030, ifølge Thema.

Troløse Aasland

Hvis dette stemmer, vil også strømprisen øke – altså den faktiske prisen på strømbørsen, som folk flest ikke lenger vil se. Men næringslivet vil merke det. De får ikke Norgespris, på grunn av EU-regler mot statsstøtte.

– Jeg tror det vil ha lite utslag i selve strømmarkedet, sier derimot Terje Aasland.

Energiministeren tror heller ikke at den rimelige fastprisen vil ødelegge for enøk og solceller.

– Jeg tror de fleste vil spare strøm og penger ved å kutte i unødvendig forbruk, sier Aasland.

Hi-tech og bjørkeved

Også der finnes det en annen tro.

«Jeg har vurdert å investere i bergvarme. Med en flat kraftpris på 40 øre kan jeg bare glemme det», skriver Jan Bråten, samfunnsøkonom og pensjonert energisystemanalytiker i Statnett.

Etterisolering og varmepumper blir mindre lønnsomt, men også teknologi som smarte varmtvannstanker og smartlading av elbiler vil miste sin mening når strømprisen er flat, argumenterer Bråten.

Men også lavteknologien taper: En tidligere Ap-rådgiver har regnet ut at en sekk ved må koste 12 kroner hvis vedfyring skal konkurrere med Norgespris i panelovnen.

Trodde på nettleia

Energiministeren tror altså ikke at lavere strømpris vil påvirke forbruket nevneverdig.

Derimot hadde han klokkertro på at små, men svært kompliserte , grep i nettleia ville «gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, (...)mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging».

I 2022 ble det innført effekttariffer, som gjorde det dyrere å bruke mye strøm samtidig. Prissignalene skulle få folk til å installere smartutstyr og spre forbruket sitt utover døgnet.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket var ikke nådig:

– Tech-nerder med god økonomi, som investerer i smarthus og får utløp for sin indre hobby-elektriker, får sette standarden for hvordan hele systemet skal rulles ut, sa hun til TU i fjor.

Nå slipper vi å tenke

Fasit er ikke kjent. Men på denne tiden i fjor hadde 0,7 prosent av Elvias kunder gjort strømmåleren sin klar for sanntidsmåling og smartstyring.

Selv da Elvia delte ut sanntidsmålere gratis til 200 frivillige, tok bare halvparten dem i bruk.

Det er altfor mange av oss som gladelig betaler en hundrelapp ekstra i måneden for å slippe å tenke på dette.

Fra oktober slipper vi også å tenke på svingninger i strømprisen.