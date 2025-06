Norge kjøper 80 nye panservogner sammen med andre Nato-land

Avtalen mellom Norge, Estland, Finland, Litauen, Nederland og Sverige skal undertegnes på Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Et viktig første skritt, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap), som selv vil være på plass i Brussel.

Fordeler

– Dette vil gi oss økt operativ evne, i tillegg til en rekke andre fordeler. Ved å anskaffe de samme type vognene i fellesskap kan vi få ned innkjøpskostnadene og få mer forsvar for pengene, sier han.

Likt utstyr betyr også at det blir lettere å samarbeide på tvers av landegrensene og drive felles vedlikehold, påpeker han.

I tillegg vil landene bruke samme type kanon og ammunisjon på de nye vognene. Det er et viktig poeng, ifølge Sandvik.

– Krigen i Ukraina har vist hvor krevende det kan være å bruke og vedlikeholde mange ulike varianter av våpensystemer, ammunisjon og annet militært utstyr, sier han.

Like standarder

Nato har lenge vært i gang med å utarbeide nye standarder for utstyr for å fjerne slike forskjeller, og både Nato og EU har ivret for å få allierte til anskaffe mer likt materiell i fellesskap.

– Dette anskaffelsesprosjektet er et godt eksempel på det, sier Sandvik.

Gjennom samarbeidet vil Norge få om lag 80 nye CV90-vogner til Forsvaret.

Vognene, som er produsert i Sverige, er pansret for å beskytte personellet på innsiden mot skudd og eksplosjoner. De kan tilpasses ulike funksjoner og brukes blant annet til å frakte soldater, gi ildstøtte i kamp og utføre ambulanseoppdrag.

Fra før har hæren 164 CV90-vogner i kampvognflåten sin.