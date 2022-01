Nord-Korea hevder å ha testet hypersonisk rakett igjen

Tirsdagens test ble foretatt under oppsyn av landets leder Kim Jong-un. Raketten traff et forhåndsbestemt mål i havet, 1000 kilometer unna, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Bilder som er lagt ut på nettstedet Rodong Sinmun, det regjerende arbeiderpartiets offisielle avis, viser en rakett som skytes opp fra land og Kim som overvåker oppskytingen omringet av menn i militæruniform.

Sør-Koreas generalstab har uttalt at tirsdagens oppskyting i nabolandet nådde hypersonisk hastighet og at den viste klare tegn på fremgang fra forrige ukes test.

Onsdag 5. januar hevdet også Nord-Korea å ha testet en hypersonisk rakett og meldte at den traff et mål i Japanhavet, 700 kilometer fra utskytingsstedet. Sør-Korea uttalte da at distansen trolig var kortere, at raketten ikke fulgte rett bane og at den ikke var så manøvrerbar som Nord-Korea hadde hevdet.

Hypersoniske raketter har en hastighet på mach 5 eller mer, det vil si fem ganger lydens hastighet, eller rundt 6180 kilometer i timen. Denne typen raketter kan manøvreres mens de er på vei mot målet, noe som gjør dem vanskeligere å spore og avverge.

Tirsdagens rakettest fant sted rundt samme tidspunkt som FNs sikkerhetsråd møttes i New York for å diskutere rakettesten som ble gjennomført 5. januar.