Nina Jensen er ferdig i Rev Ocean

Nina Jensen er ferdig som administrerende direktør i Kjell Inge Røkkes forskningsskip Rev Ocean, melder selskapet i en pressemelding mandag.

Dagens Næringsliv omtalte nyheten først.

– Nina har hatt en sentral rolle i utviklingen av Rev Ocean gjennom mange år. Hun har bidratt til å bygge et solid fundament for virksomheten, og jeg vil rette en stor takk for hennes innsats og engasjement for prosjektet. Nå tar Nina et ansvar utenfor Rev Ocean i det viktige arbeidet med å etablere et av verdens største marine verneområder i Antarktis, uttaler Røkke i pressemeldingen.

Nå går ferden videre til en rolle i Ocean Stewardship Initiative under Sustainable Markets Initiative (SMI) for Nina Jensen.

– Rev Ocean er bygget gjennom et langsiktig og ambisiøst arbeid. Kjell Inge Røkkes engasjement har vært avgjørende, og jeg er takknemlig for hans dedikasjon. Med Antarktis ved et kritisk veiskille vil jeg nå konsentrere innsatsen min om dette. Jeg avslutter med stor respekt for teamet, sier Jensen i pressemeldingen.

Rev Ocean under bygging ved Vard Søviknes i februar i fjor. Foto: Arash A. Nejad

Driftsdirektør Silje Ulvestad er konstituert som ny daglig leder, mens Karen Simon blir arbeidende styreleder.

Forskningsskipet skulle vært ferdig og klart til oppdrag i 2021, men har vært betydelig forsinket. I pressemeldingen kommer det frem at de sikter mot offisiell lansering under FN-toppmøtet Ocean Decade i Rio de Janeiro i 2027, hvor de første oppdragene skal ha hovedfokus på plastforurensing, klimaeffekter og vern av havområder.

Rev Ocean er et forsknings- og ekspedisjonsskip som blant annet skal huse ubåt, ubemannende undervannsfarkoster og flere laboratorium. Det 195 meter lange skipet blir også en lukseriøs yacht med blant annet basseng om bord, som er mulig å leie privat.

I fjor fikk TU omvisning i skipet under byggingen i Søvik på Sunnmøre og fikk en prat med skipsdesigner Espen Øino: