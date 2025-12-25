Netanyahu varsler storsatsing på israelsk våpenindustri

I en tale til nylig uteksaminerte piloter i det israelske flyvåpenet sa Benjamin Netanyahu at målet med investeringsplanen er å redusere Israels avhengighet av utenlandske våpenleverandører, «inkludert venner», skriver Times of Israel.

Pengene, som tilsvarer rundt 1100 milliarder kroner, skal fordeles over de neste ti årene.

Netanyahu viste til Tyskland og sa at de – i likhet med andre land – er interessert i å kjøpe «flere og flere» våpensystemer fra Israel. Deler av Tysklands våpeneksport til Israel ble midlertidig stanset i forbindelse med krigen på Gazastripen, noe som førte til et mer anspent forhold mellom de to landene.

Også andre europeiske land samt USA – Israels nærmeste allierte – innførte ulike restriksjoner under krigen, noe Netanyahu kritiserte. Han sier det nye investeringsprogrammet er ment å sikre Israel strategisk autonomi innen våpenproduksjon.

I forrige uke signerte Israel og Tyskland en kontrakt om å utvide rakettsystemet Arrow 3, som Israel har levert til det tyske militæret. Rakettene skal kunne beskytte mot potensielle russiske rakettangrep. Avtalen er ifølge israelske tjenestemenn verdt rundt 67 milliarder norske kroner og er den største våpenavtalen i Israels historie.

Tyskland har gjennom flere tiår levert viktige våpensystemer til Israel.