Nesten 400 fagfolk som jobber for Bane Nor, mangler fagbrev

Det fører til frykt for økte kostnader og ytterligere forsinkelser, skriver Aftenposten.

Den årelange striden mellom Bane Nor på den ene siden, og Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for beredskap og sikkerhet (DSB) på den andre siden, er nå avgjort.

Bare 216 av over 700 såkalte LFS-er, som er en lederstilling for elsikkerhet, har fagbrev i elektrofag. Bane Nor har ment at det ikke er nødvendig med fagbrev, men staten tvinger dem nå til å sette inn folk med fagbrev.

Entreprenørforeningen ønsker seg en overgangsperiode på tre år for å omstille.

– Det kommer på toppen av et allerede etterslep på jernbanen, sier Ina Marie Qvale, leder for infrastruktur i Entreprenørforeningen.

Risikoen er høy for økte kostnader og forsinkelser, og flere vedlikeholdsprosjekter er allerede satt på pause, ifølge Qvale.

Bane Nor får ingen tid til å omstille seg, ifølge Aftenposten. Vedtaket setter Bane Nor i en vanskelig situasjon, vedgår pressesjef Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Så langt har det kun fått mindre konsekvenser for vedlikeholdsarbeider i Sørvest-Norge, og det får ikke umiddelbare konsekvenser for togtrafikken, ifølge Bane Nor. De jobber fortsatt med kartlegging av konsekvensene.